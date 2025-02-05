Curto e simples: Bruna Biancardi revela o nome de sua segunda filha com Neymar

Grávida novamente, Bruna Biancardi aproveitou o dia do aniversário de Neymar, nesta quarta-feira, 5, para revelar o nome da segunda filha dela com o jogador. A menina vai se chamar Mel.
Mel será a segunda filha de Bruna Biancardi com Neymar. Juntos, eles já têm Mavie, de 1 ano. A gravidez foi revelada no último Natal. O jogador ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 7 meses, filha dele com Amanda Kimberlly.
"Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto. Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui", escreveu Bruna na homenagem para o amado, que completou 33 anos.
"Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento", continuou Bruna, falando sobre a estreia de Neymar em seu retorno ao Santos.
Bruna e Mavie estavam morando com Neymar na Arábia Saudita e voltaram para o Brasil. A família está morando em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, enquanto procura um imóvel em Santos, no litoral de São Paulo.
O nome da bebê foi revelado no final da mensagem de feliz aniversário. "Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel", assinou Bruna.