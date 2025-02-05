Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Curto e simples: Bruna Biancardi revela o nome de sua segunda filha com Neymar

No dia do aniversário do jogador, influenciadora revelou o nome da bebê que está esperando
Agência Estado

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 15:15

Neymar canta pagode para Bruna Biancardi.
Neymar e Bruna Biancardi. Crédito: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi
Grávida novamente, Bruna Biancardi aproveitou o dia do aniversário de Neymar, nesta quarta-feira, 5, para revelar o nome da segunda filha dela com o jogador. A menina vai se chamar Mel.
Mel será a segunda filha de Bruna Biancardi com Neymar. Juntos, eles já têm Mavie, de 1 ano. A gravidez foi revelada no último Natal. O jogador ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 7 meses, filha dele com Amanda Kimberlly.
"Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto. Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui", escreveu Bruna na homenagem para o amado, que completou 33 anos.
"Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento", continuou Bruna, falando sobre a estreia de Neymar em seu retorno ao Santos.
Bruna e Mavie estavam morando com Neymar na Arábia Saudita e voltaram para o Brasil. A família está morando em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, enquanto procura um imóvel em Santos, no litoral de São Paulo.
O nome da bebê foi revelado no final da mensagem de feliz aniversário. "Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel", assinou Bruna.

Tópicos Relacionados

Famosos neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados