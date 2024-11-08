Neymar e Bruna Biancardi chegam ao Brasil para a festa de Mavie

Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de Mavie Crédito: Reprodução/Instagram @neymar

Neymar, 32, e Bruna Biancardi, 30, chegaram ao Brasil nesta quinta-feira (7). O casal veio de Riad, capital da Arábia Saudita, para as comemorações do aniversário da filha, Mavie. A menina completou o primeiro ano de vida no dia 6 de outubro e a família já havia celebrado a data em um resort de luxo, o The Red Sea Project, na costa ocidental saudita

Desta vez, a festa acontece na mansão do jogador em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e vai reunir amigos e familiares que não puderam comparecer à primeira. Segundo o portal Leo Dias, o evento terá shows de Mari Fernandez, Mumuzinho e Rogerinho.

Biancardi, que recentemente reclamou de Amanda Kimberlly, mãe da segunda filha de Neymar (ele também é pai de Davi Luca, 12, fruto do relacionamento com Carol Dantas), Helena, ainda não deu detalhes do evento, mas contou nas redes sociais que estava acompanhando todos os preparativos.