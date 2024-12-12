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Saúde

Helena, filha de Neymar, é hospitalizada

"O lado mais difícil da maternidade para mim. Ver ela assim me deixa sem chão", escreveu a mãe, Amanda Kimberlly
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 13:24

Helena, filha de Neymar, é hospitalizada
Helena é filha de Neymar e Amanda Kimberlly Crédito: Instagram/@akimberllya
Helena, a filha de cinco meses de Neymar, fruto de um breve relacionamento com Amanda Kimberlly, precisou ser hospitalizada. O motivo não foi revelado pela mãe da criança.
"O lado mais difícil da maternidade para mim. Ver ela assim me deixa sem chão", escreveu Amanda numa postagem que mostrava o pé do bebê com um acesso intravenoso. Apesar do susto, ela tranquilizou os fãs ao dizer que a filha já estava melhorando.
Segundo ela, Neymar estava separado de Bruna Biancardi quando se envolveu com ela. "Não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento. Foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros", escreveu Amanda na web quando a menina completou o primeiro mês de vida.
Neymar também é pai de Mavie, de um ano, com Bruna, e David Lucca, 13, com Carol Dantas. Nas redes sociais, Neymar se refere à caçula como "zero três do papai".

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