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Matteus e Isabelle Nogueira anunciam fim da relação: 'Incompatíveis'

Os dois se conheceram no BBB 24 e seguiram juntos desde então. Em novembro do ano passado, os dois noivaram na Disney de Paris, na França
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 08:29

Matteus e Isabelle se conheceram no BBB 24 e estão juntos desde então
Matteus e Isabelle se conheceram no BBB 24  Crédito: Reprodução Instagram @bahmatteus
Matteus e Isabelle Nogueira, do Big Brother Brasil 24, anunciaram o fim do noivado na tarde desta quarta-feira, 5. Os dois usaram suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. A dançarina chegou a dizer que os dois eram "incompatíveis."
"Nosso sentimento nasceu de forma genuína e verdadeira, e assim permaneceu até hoje. Nos apaixonamos um pelo outro, especialmente pela simplicidade e pela história de vida que compartilhamos, tão parecidas em muitos aspectos. Sempre buscamos o melhor que poderíamos ser juntos", escreveu Isabelle.
A manauara ainda explicou que o término foi motivado pelas diferenças entre os dois. Ela também esclareceu que a decisão foi refletida e compartilhada, com o objetivo de preservar o amor entre ambos.
"Deixamos claro que não nos separamos há poucos dias, como foi especulado, e que jamais permanecemos juntos por pressão de fãs. Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando não por terceiros, mas por nós mesmos", finalizou.
O gaúcho publicou o mesmo pronunciamento nas redes sociais.
Matteus e Isabelle se conheceram no BBB 24 e seguiram juntos desde então. Em novembro do ano passado, os dois noivaram na Disney de Paris, na França.

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