Matteus e Isabelle Nogueira anunciam fim da relação: 'Incompatíveis'

Matteus e Isabelle se conheceram no BBB 24 Crédito: Reprodução Instagram @bahmatteus

Matteus e Isabelle Nogueira, do Big Brother Brasil 24, anunciaram o fim do noivado na tarde desta quarta-feira, 5. Os dois usaram suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. A dançarina chegou a dizer que os dois eram "incompatíveis."

"Nosso sentimento nasceu de forma genuína e verdadeira, e assim permaneceu até hoje. Nos apaixonamos um pelo outro, especialmente pela simplicidade e pela história de vida que compartilhamos, tão parecidas em muitos aspectos. Sempre buscamos o melhor que poderíamos ser juntos", escreveu Isabelle.

A manauara ainda explicou que o término foi motivado pelas diferenças entre os dois. Ela também esclareceu que a decisão foi refletida e compartilhada, com o objetivo de preservar o amor entre ambos.

"Deixamos claro que não nos separamos há poucos dias, como foi especulado, e que jamais permanecemos juntos por pressão de fãs. Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando não por terceiros, mas por nós mesmos", finalizou.

O gaúcho publicou o mesmo pronunciamento nas redes sociais.