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Críticas

No 'BBB 25', Gracyanne chama Diogo de 'homem de b....'

A decisão de Diogo de indicar Aline e Vinícius ao paredão gerou controvérsias dentro da casa,
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 11:18

Gracyanne Barbosa no 'BBB 25'
Gracyanne Barbosa no 'BBB 25' Crédito: Reprodução/Globoplay
Gracyanne Barbosa não poupou críticas a Diogo Almeida no BBB 25. Isolada no Quarto Secreto após a eliminação de sua irmã, Giovanna Jacobina, a musa fitness acompanhou uma conversa entre o ator e Vilma e fez duras observações sobre o brother.
Na ocasião, Diogo discutia com Vilma sobre o Contragolpe do último Paredão. Sua decisão de indicar Aline e Vinícius gerou controvérsias dentro da casa, especialmente porque ele e a baiana viviam um romance no reality."Foi até o que eu falei pra Aline, eu errei na régua, eu usei a régua que eu uso lá fora de achar que não é justo, que tá muito pesado para um. Pensei também na questão do Vinícius, que eu fico em dúvida. Por mais que a gente tenha conversado, não tive tempo de elaborar isso", justificou Diogo.
Do Quarto Secreto, Gracyanne reagiu à fala do ator e chegou a mencionar o cantor Belo, seu ex-marido. "[Régua que usa] Lá fora, não protege a mulher que ele tá? Que homem de b....! Eu tô muito acostumada a ser bem tratada, né, Marcelo Pires?", disparou a musa fitness.
Após a fala de Gracyanne no BBB 25, Belo demonstrou apoio e negou traição.

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