Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 25: Gracyanne aparece no Quarto Fantástico enquanto Diogo e Vilma falam dela
BBB 25

BBB 25: Gracyanne aparece no Quarto Fantástico enquanto Diogo e Vilma falam dela

Gracyanne interrompeu conversa sobre si mesma e reacendeu clima de desconfiança na casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 09:44

Enquanto a conversa acontecia, Gracyanne bateu na porta do quarto
Enquanto a conversa acontecia, Gracyanne bateu na porta do quarto Crédito: Gshow/Reprodução
A repercussão do terceiro Paredão do BBB 25 segue movimentando a casa. Na madrugada desta terça-feira, 4, após a dinâmica do Sincerão, Diogo Almeida conversava com seus aliados no Quarto Fantástico sobre a indicação de Aline e Vinícius à berlinda, quando um momento inusitado chamou a atenção.
O ator discutia com Vilma sobre o comportamento de Gracyanne Barbosa no jogo, apontando contradições entre os elogios que recebeu no Confessionário e as críticas feitas pela musa fitness durante o Sincerão. Ele afirmou não confiar na postura da sister, sugerindo que suas falas seriam estratégicas.
Enquanto a conversa acontecia, Gracyanne bateu na porta do quarto, interrompendo o assunto. João Gabriel permitiu sua entrada, e a sister entregou uma pilha de roupas aos gêmeos, despedindo-se com um "boa noite" antes de sair. Logo após sua saída, Vilma comentou: "Veio aqui só para ver se a gente estava aqui".

Veja Também

Vilma se revolta após briga com Giovanna no 'BBB 25': 'vou dar na cara dela'

Paredão do 'BBB 25' terá as duplas Diego/Daniele e Gracyanne/Giovanna

Maike e Gabriel são os novos líderes do BBB 25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados