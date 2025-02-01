Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Liderança

Maike e Gabriel são os novos líderes do BBB 25

Eles também ganharam prêmio de R$ 13.900 e devem ser presenteados em breve com um apartamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 08:15

Maike e Gabriel são os novos líderes do BBB 25
Maike e Gabriel são os novos líderes do BBB 25 Crédito: Reprodução/Globoplay
Após vencerem a prova de resistência, Maike e Gabriel foram coroados os novos líderes do BBB 25 e colocaram três duplas na mira.
Eles escolheram Aline e Vinícius, Mateus e Vitória Strada e os irmãos Hypólito. Uma das três duplas será indicada ao paredão no próximo domingo (2).
A dupla vencedora escolheu ainda Eva e Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel para ficarem no VIP.
Eles também ganharam prêmio de R$ 13.900 do patrocinador e devem ser presenteados em breve com um apartamento, de outro patrocinador.

Veja Também

BBB 25: 7 curiosidades sobre a dupla Aline e Vinícius

Participantes do 'BBB 25' reclamam de comida escassa na Xepa

BBB 25 terá Quarto Secreto nos próximos dias; entenda dinâmica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB globo big Brother Brasil BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados