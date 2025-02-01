Maike e Gabriel são os novos líderes do BBB 25 Crédito: Reprodução/Globoplay

Após vencerem a prova de resistência, Maike e Gabriel foram coroados os novos líderes do BBB 25 e colocaram três duplas na mira.

Eles escolheram Aline e Vinícius, Mateus e Vitória Strada e os irmãos Hypólito. Uma das três duplas será indicada ao paredão no próximo domingo (2).

A dupla vencedora escolheu ainda Eva e Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel para ficarem no VIP.