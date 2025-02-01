Maike e Gabriel são os novos líderes do BBB 25

Após vencerem a prova de resistência, Maike e Gabriel foram coroados os novos líderes do BBB 25 e colocaram três duplas na mira.
Eles escolheram Aline e Vinícius, Mateus e Vitória Strada e os irmãos Hypólito. Uma das três duplas será indicada ao paredão no próximo domingo (2).
A dupla vencedora escolheu ainda Eva e Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel para ficarem no VIP.
Eles também ganharam prêmio de R$ 13.900 do patrocinador e devem ser presenteados em breve com um apartamento, de outro patrocinador.