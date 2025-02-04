Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 25

Vilma se revolta após briga com Giovanna no 'BBB 25': 'vou dar na cara dela'

Troca de acusações entre as participantes gera repercussão dentro da casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 08:56

Vilma discute com Giovanna no BBB 25
Vilma discute com Giovanna no BBB 25 Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Vilma se revoltou após protagonizar uma briga com Giovanna nesta segunda-feira, 3, no BBB 25. Em conversa com o filho, Diogo Almeida, ela expressou indignação por ter sido chamada de "mentirosa" pela irmã de Gracyanne Barbosa.
"Ela falou: 'É mentirosa que fica dando uma de boazinha'. Olha... Vou dar na cara dela, hein", desabafou Vilma. Diogo, em seguida, tentou acalmar a mãe. "Já elabora de uma maneira sucinta, de uma maneira que você consiga falar as coisas que precisam ser ditas", pediu.
A discussão aconteceu por conta do Paredão do último domingo, 2. Vilma cogitou puxar Camila e Thamiris no contragolpe, mas acabou mudando de estratégia. Durante a dinâmica, a participante deu diferentes versões sobre suas intenções, o que gerou desconfiança entre os brothers. A polêmica cresceu quando Giovanna apontou contradições nos relatos de Vilma.
A rivalidade entre as duas se intensificou ainda mais quando Vilma interpretou que havia recebido um ícone de vômito no queridômetro de Giovanna. A participante prontamente corrigiu: "Eu te dei nariz de mentirosa, porque eu estou te chamando de mentirosa".
A discussão continuou com provocações diretas. Vilma retrucou: "Se você pensa que eu sou mentirosa, vai pensando". Giovanna respondeu: "Eu penso e externalizo". Vilma, sem recuar, rebateu: "E o vômito, você engole".
Após o confronto, Vilma não deixou dúvidas sobre sua postura em relação a Giovanna. Em uma conversa posterior, reafirmou sua posição com um recado direto: "Se você voltar do Paredão, vai de novo. Porque, se eu for líder, você vai de novo".

Veja Também

Paredão do 'BBB 25' terá as duplas Diego/Daniele e Gracyanne/Giovanna

Maike e Gabriel são os novos líderes do BBB 25

Participantes do 'BBB 25' reclamam de comida escassa na Xepa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets
Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados