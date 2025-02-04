Vilma se revolta após briga com Giovanna no 'BBB 25': 'vou dar na cara dela'

Vilma discute com Giovanna no BBB 25 Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Vilma se revoltou após protagonizar uma briga com Giovanna nesta segunda-feira, 3, no BBB 25. Em conversa com o filho, Diogo Almeida, ela expressou indignação por ter sido chamada de "mentirosa" pela irmã de Gracyanne Barbosa.

"Ela falou: 'É mentirosa que fica dando uma de boazinha'. Olha... Vou dar na cara dela, hein", desabafou Vilma. Diogo, em seguida, tentou acalmar a mãe. "Já elabora de uma maneira sucinta, de uma maneira que você consiga falar as coisas que precisam ser ditas", pediu.

vilma “se vc pensa que eu sou mentirosa, vai pensando”



gil “eu penso e externalizo”



vilma “e o vômito vc engole”



gio “eu te dei nariz de mentirosa, pq eu to te chamando de mentirosa”



PASSADAAAA pic.twitter.com/nboTFv3DXy — Preta :) #BBB25 (@pretademaiss) February 3, 2025

A discussão aconteceu por conta do Paredão do último domingo, 2. Vilma cogitou puxar Camila e Thamiris no contragolpe, mas acabou mudando de estratégia. Durante a dinâmica, a participante deu diferentes versões sobre suas intenções, o que gerou desconfiança entre os brothers. A polêmica cresceu quando Giovanna apontou contradições nos relatos de Vilma.

A rivalidade entre as duas se intensificou ainda mais quando Vilma interpretou que havia recebido um ícone de vômito no queridômetro de Giovanna. A participante prontamente corrigiu: "Eu te dei nariz de mentirosa, porque eu estou te chamando de mentirosa".

A discussão continuou com provocações diretas. Vilma retrucou: "Se você pensa que eu sou mentirosa, vai pensando". Giovanna respondeu: "Eu penso e externalizo". Vilma, sem recuar, rebateu: "E o vômito, você engole".