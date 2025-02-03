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BBB 25

Paredão do 'BBB 25' terá as duplas Diego/Daniele e Gracyanne/Giovanna

Edição terá primeira eliminação individual, mas participantes não saberão da novidade até retorno de integrante de uma das duplas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 08:58

'BBB 25' apostou em dinâmica inédita de duplas.
'BBB 25' apostou em dinâmica inédita de duplas. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Neste domingo, 2, foi formado o terceiro Paredão do Big Brother Brasil 2025. Diego e Daniele e Gracyanne e Giovanna são as duplas que vão disputar a preferência do público pela permanência na casa. A dinâmica, no entanto, será diferente das demais.
Somente um dos integrantes da dupla será eliminado por votação popular. O outro membro será enviado para o Quarto Secreto - onde receberá informações privilegiadas do jogo - e, após alguns dias, voltará para a casa imune. O resultado será conhecido na próxima terça-feira, 4.
O Paredão começou a ser montado na última quarta-feira, 29, quando Eva e Renata foram imunizadas após atenderem o Big Fone. Na quinta-feira, 30, Gabriel e Maike venceram a Prova do Líder e colocaram Mateus e Vitória, Diego e Daniele e Aline e Vinícius na Mira do Líder. Já no sábado, 1, Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo.
Durante a formação do Paredão no programa ao vivo, os anjos decidiram imunizar a dupla Guilherme e Delma. Na sequência, os líderes escolheram a dupla Diego e Daniele para o Paredão.
A casa, então, foi para o Confessionário e Gracyanne e Giovanna e Diogo e Vilma foram as duas duplas mais votadas. Com isso, elas foram escolhidas para jogar o Bate-Volta. Além disso, elas tiveram que escolher, em consenso, uma terceira dupla para participar da dinâmica. Os escolhidos foram Aline e Vinícius.

Como foi a Prova bate-volta

Com as quatro duplas definidas, foi a vez de disputar a prova Bate-Volta. Exceto Diego e Daniele, indicados pelos líderes, as demais duplas tiveram uma última chance de escapar do Paredão. A prova de sorte contou com uma única etapa e foi patrocinada pela Chevrolet.
Na dinâmica, os participantes foram até um tabuleiro com seis casas. Cada dupla deveria escolher entre três cartões com frases distintas. Caso o cartão escolhido contivesse a frase correta, os confinados poderiam avançar uma casa no tabuleiro. Ao chegar no final do tabuleiro, a dupla vencia o desafio.
As duplas Diogo e Vilma e Aline e Vinícius avançaram na prova e se safaram do Paredão. Com isso, Diego e Daniele e Gracyanne e Giovanna vão disputar o voto do público pela permanência na casa do Big Brother Brasil.

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