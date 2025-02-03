Paredão do 'BBB 25' terá as duplas Diego/Daniele e Gracyanne/Giovanna

'BBB 25' apostou em dinâmica inédita de duplas. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Neste domingo, 2, foi formado o terceiro Paredão do Big Brother Brasil 2025. Diego e Daniele e Gracyanne e Giovanna são as duplas que vão disputar a preferência do público pela permanência na casa. A dinâmica, no entanto, será diferente das demais.

Somente um dos integrantes da dupla será eliminado por votação popular. O outro membro será enviado para o Quarto Secreto - onde receberá informações privilegiadas do jogo - e, após alguns dias, voltará para a casa imune. O resultado será conhecido na próxima terça-feira, 4.

O Paredão começou a ser montado na última quarta-feira, 29, quando Eva e Renata foram imunizadas após atenderem o Big Fone. Na quinta-feira, 30, Gabriel e Maike venceram a Prova do Líder e colocaram Mateus e Vitória, Diego e Daniele e Aline e Vinícius na Mira do Líder. Já no sábado, 1, Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo.

Durante a formação do Paredão no programa ao vivo, os anjos decidiram imunizar a dupla Guilherme e Delma. Na sequência, os líderes escolheram a dupla Diego e Daniele para o Paredão.

A casa, então, foi para o Confessionário e Gracyanne e Giovanna e Diogo e Vilma foram as duas duplas mais votadas. Com isso, elas foram escolhidas para jogar o Bate-Volta. Além disso, elas tiveram que escolher, em consenso, uma terceira dupla para participar da dinâmica. Os escolhidos foram Aline e Vinícius.

Como foi a Prova bate-volta

Com as quatro duplas definidas, foi a vez de disputar a prova Bate-Volta. Exceto Diego e Daniele, indicados pelos líderes, as demais duplas tiveram uma última chance de escapar do Paredão. A prova de sorte contou com uma única etapa e foi patrocinada pela Chevrolet.

Na dinâmica, os participantes foram até um tabuleiro com seis casas. Cada dupla deveria escolher entre três cartões com frases distintas. Caso o cartão escolhido contivesse a frase correta, os confinados poderiam avançar uma casa no tabuleiro. Ao chegar no final do tabuleiro, a dupla vencia o desafio.