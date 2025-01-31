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BBB 25

Prova do Líder do 'BBB 25' é de resistência; quatro duplas já deixaram a disputa

Desafio ainda acontece em duplas na manhã desta sexta-feira, 31, mas, nesta semana, o reality terá a primeira eliminação individual
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 10:05

Prova do líder do BBB 25
Prova do líder do BBB 25 Crédito: TV Globo
A primeira Prova do Líder de resistência do BBB 25 começou nesta quinta-feira, 30. O desafio ainda acontece em duplas na manhã desta sexta-feira, 31, mas, nesta semana, o reality terá a primeira eliminação individual.
A prova ocorre no gramado e no provódromo simultaneamente. Os brothers têm de contar moedas. Depois, o outro integrante da dupla precisa girar uma roleta que dá direito a certo valor em dinheiro ou a falar com o parceiro.Vence o desafio quem resistir por mais tempo. Se ainda restarem participantes até o programa ao vivo desta sexta, as rodadas passarão a ser eliminatórias.
A primeira dupla a deixar a prova foi Diogo e Vilma. Os dois permaneceram no desafio por mais de três horas. Ela foi recebida com aplausos pelos brothers do gramado.
As duplas seguintes saíram da prova apenas pela manhã. No gramado, Aline e Gracyanne lutaram capoeira enquanto os participantes entoavam a música.Também durante a prova, Diego demonstrou preocupação com a irmã, Daniele. Eles foram eliminados durante a manhã, com Daniele ficando no gramado.
Nesta semana, o reality contará com a dinâmica do Quarto Secreto. Na sexta, 30, os vencedores da prova escolhem três duplas para o Na Mira do Líder.
Veja quem saiu da Prova do Líder, em ordem:
- Diogo e Vilma- Guilherme e Delma- Gracyanne Barbosa e Giovanna- Daniele e Diego Hypolito
Continuavam na disputa, às 8h05 desta sexta: Maike e Gabriel, João Pedro e João Gabriel, Aline e Vinícius, Eva e Renata, Mateus e Vitória Strada e Thamiris e Camilla.

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