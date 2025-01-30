Madrugada no 'BBB 25' tem beijão de Aline e Diogo

A madrugada desta quinta-feira, 30, foi marcada por muita emoção no BBB 25. Durante o Show de Quarta, os brothers curtiram apresentações de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan, enquanto Gracyanne ficou de fora da festa após ser vetada por Eva e Renata durante a dinâmica do Big Fone. A noite ainda teve o primeiro beijo da edição entre Aline e Diogo, aproximação entre Diego e Thamiris, além de arrependimentos após as escolhas do almoço.
Veja os destaques da madrugada do BBB 25:
- Ao lado do irmão Mr. Dan e do filho Gaab, Rodriguinho animou o Show de Quarta desta semana. O cantor participou da edição 24 do programa;
- Silêncio na casa;
- Gracyanne ficou isolada da casa após ser escolhida por Eva e Renata para cumprir uma das punições do Big Fone;
- Rodriguinho ainda brincou com uma das suas características quando participou do BBB 24 e sentou para assistir Gaab e Mr. Dan;
- After;
- Com o fim do show, os brothers aproveitaram o pós-festa oferecido pela produção do programa;
- Vilma, pessoa mais calada da casa de acordo com uma pesquisa do Estadão, mostrou que caladas dançam e se jogou na festa;
- O beijo de Aline e Diogo finalmente saiu e os brothers fizeram festa para o casal.