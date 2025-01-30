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Romance

Madrugada no 'BBB 25' tem beijão de Aline e Diogo

A madrugada desta quinta-feira, 30, foi marcada por muita emoção no BBB 25 e finalmente o beijo entre Aline e Diogo rolou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 14:32

Madrugada no 'BBB 25' tem beijão de Aline e Diogo
Madrugada no 'BBB 25' tem beijão de Aline e Diogo Crédito: Globo
A madrugada desta quinta-feira, 30, foi marcada por muita emoção no BBB 25. Durante o Show de Quarta, os brothers curtiram apresentações de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan, enquanto Gracyanne ficou de fora da festa após ser vetada por Eva e Renata durante a dinâmica do Big Fone. A noite ainda teve o primeiro beijo da edição entre Aline e Diogo, aproximação entre Diego e Thamiris, além de arrependimentos após as escolhas do almoço.

Veja os destaques da madrugada do BBB 25:

  • Ao lado do irmão Mr. Dan e do filho Gaab, Rodriguinho animou o Show de Quarta desta semana. O cantor participou da edição 24 do programa;
  • Silêncio na casa;
  • Gracyanne ficou isolada da casa após ser escolhida por Eva e Renata para cumprir uma das punições do Big Fone;
  • Rodriguinho ainda brincou com uma das suas características quando participou do BBB 24 e sentou para assistir Gaab e Mr. Dan;
  • After;
  • Com o fim do show, os brothers aproveitaram o pós-festa oferecido pela produção do programa;
  • Vilma, pessoa mais calada da casa de acordo com uma pesquisa do Estadão, mostrou que caladas dançam e se jogou na festa;
  • O beijo de Aline e Diogo finalmente saiu e os brothers fizeram festa para o casal.

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