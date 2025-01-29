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BBB 25

Giovanna confronta Eva e Renata após almoço do Big Fone no 'BBB 25'

Após o almoço especial com Guilherme e Delma e Maike e Gabriel, Eva e Renata foram avisadas que a conversa foi transmitida para a casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 18:43

Renata Saldanha e Eva Pacheco
Renata Saldanha e Eva Pacheco Crédito: Reprodução @bbb
As bailarinas ficaram incomodadas por toda a carga ter recaído somente sobre elas, já que todas as decisões foram tomadas em consenso entre todas as duplas que participaram do almoço. Elas reforçaram também que tinham que fazer escolhas e disseram que, se outras pessoas estivessem lá no lugar delas, elas também teriam sido citadas.
Na cozinha, Giovanna foi para o confronto com as bailarinas, chamando-as de falsas, ao que Renata rebateu: "Vocês que criaram um grupo e votaram na gente, e agora não podemos nos defender?".
A médica veterinária ainda cobrou Thamiris e Camilla de também se posicionarem com a dupla, mas as cariocas preferiram continuar conversando só entre os amigos e não foram para o embate com Eva e Renata. "Não gosto de fazer com o outro o que não quero que façam comigo. O jogo dela [Renata] é maldoso, no meu ponto de vista", opinou Thamiris.
Vitória Strada tentou se justificar com as bailarinas, dizendo que não sentia abertura com a dupla, por isso o voto no último paredão. Guilherme também procurou a dupla Mateus e Vitória para explicar melhor seu posicionamento.

Escolhas

Na dinâmica do almoço especial, Eva e Renata, Delma e Guilherme e Maike e Gabriel fizeram escolhas: Mateus e Daniele Hypolito vão trocar de quarto; Gracyanne não vai assistir ao Show de Quarta; e Diego Hypolito e Thamiris ficarão grudados por um laço. A dupla de bailarinas ainda ganhou uma imunidade.

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