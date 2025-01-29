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BBB 25

'BBB 25': Rodriguinho volta ao reality para fazer show; saiba mais

'BBB 25': Rodriguinho volta ao reality para fazer show; saiba mais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 08:23

Rodriguinho se compara a Davi e elogia campeão do 'BBB 24'
Rodriguinho Crédito: Reprodução/Multishow
O cantor Rodriguinho, ex-participante do Big Brother Brasil, voltará a pisar no gramado da casa do reality, desta vez para realizar um show. Nesta terça-feira, 28, a Globo confirmou que o artista se apresentará no próximo Show de Quarta, marcado para esta quarta-feira, 29.
Na apresentação, o cantor estará acompanhado do irmão, Mr. Dan, e do filho mais velho, Gaab, ambos também cantores e compositores. Rodriguinho, que participou da última edição do reality, cantará sucessos da carreira, como Livre Pra Voar, Sorria e Melhor Eu Ir.
Em nota, o artista disse que sempre sonhou em se apresentar no programa. "De repente, eu me vi dentro da casa assistindo aos shows dos meus amigos. Vai ser uma sensação muito legal voltar ali naquele jardim, saber que eu estava lá no ano passado e olhar para as pessoas entendendo pelo menos um pouquinho do que está passando pela cabeça delas naquela hora", afirmou.
A passagem de Rodriguinho pelo programa ficou marcada pela postura que o cantor assumia durante os shows do reality. Durante as apresentações, o artista permanecia sentado e não demonstrava grandes emoções. Ele foi o décimo eliminado, com 78,23% dos votos.

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