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Diego Hypolito e Edilberto discutem em intervalo do Sincerão do 'BBB 25'

Ex-ginasta foi chamado de "incoerente", enquanto o dono de circo recebeu "vitimista"; entenda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 10:23

Diego Hypolito e Edilberto discutem em intervalo do Sincerão do 'BBB 25'
Discussão de Diego Hypolito e Edilberto Crédito: Reprodução/Globoplay
Diego Hypolito e Edilberto protagonizaram uma discussão durante o intervalo do Sincerão nesta segunda-feira, 27, no BBB 25. Durante a dinâmica, os dois trocaram adjetivos: o ex-ginasta foi chamado de "incoerente", enquanto o dono de circo recebeu "vitimista".
Diego sugeriu uma conversa com Edilberto. "Eu, com certeza, com minha ética moral, eu ia conversar com você, porque eu quero ter meus laços limpos", afirmou ele.
O dono de circo, porém, se negou a conversar com o brother. "Respeito. Eu não vou morrer por causa disso", replicou Diego.
A dinâmica desta segunda-FEIRA contou com os "protagonistas" da semana, além de uma dupla escolhida pelo público, Eva e Renata. O Sincerão foi marcado por Diogo Almeida acusando Camilla e Thamiris de "desrespeito" com a mãe, Vilma.

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