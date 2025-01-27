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"Que voz é essa???"

'BBB 25': Boninho brinca com polêmica nova voz do Big Boss; entenda

Com a saída do diretor da Rede Globo, uma nova voz assumiu a função de "Big Boss", o que repercutiu nas redes socias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 14:59

Boninho, diretor do Big Brother Brasil
Boninho, ex-diretor do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
Ao longo de vinte e quatro temporadas, a voz de Boninho foi a responsável por se comunicar com a casa do Big Brother Brasil e, em muitas ocasiões, dar broncas nos participantes do reality show. Com a saída do diretor da Rede Globo, no entanto, uma nova voz assumiu a função de "Big Boss" - apelido dado ao cargo de chefia do programa.
Nas redes sociais, internautas estranharam o novo responsável pelos recados e começaram a fazer piadas. Para muitos, a voz é bem mais "afetada" e "escandalosa" do que a de Boninho, o que acaba criando um efeito cômico nas chamadas de atenção da direção. Em seu X, o ex-diretor entrou na brincadeira. "Que voz é essa???", questionou, rindo logo em seguida.
A responsável pela nova tonalidade é Angélica Campos, diretora-geral do programa. "Sou educada e assertiva ao dar bronca. O Big Brother vai para casa com a gente. Já tinha esse costume e cuidado antes mesmo do novo cargo", afirmou a diretora em entrevista ao jornal Extra.

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