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BBB 25: Quem está Na Mira do Líder? Veja as duplas que Diogo e Vilma escolheram

Diogo e Vilma, que venceram a Prova do Líder na quinta, 23, terão de indicar uma das duplas do Na Mira do Líder ao paredão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 09:42

Os líderes Diogo Almeida e Vilma decidiram os indicados ao Na Mira do Líder nesta sexta-feira, 24. Camilla e Thamiris, Vitória Strada e Mateus e Aline e Vinícius foram escolhidos pelos líderes da semana e podem enfrentar o próximo paredão do BBB 25.
Vilma e Diogo no BBB 25
Os líderes Diogo Almeida e Vilma decidiram os indicados ao Na Mira do Líder Crédito: Reprodução TV Globo
A segunda berlinda da edição será formada no domingo, 26. Diogo e Vilma, que venceram a Prova do Líder na quinta, 23, terão de indicar uma das duplas do Na Mira do Líder ao paredão.
A grande novidade da semana é o Big Fone, que tocará no sábado, 25. Quem atender estará imune, ao lado de sua dupla, mas terá de escolher outra dupla para enfrentar o paredão.
Uma terceira dupla será escolhida pela votação da casa. Uma quarta, pelo contragolpe. Três duplas poderão disputar a Prova Bate-Volta. Saiba detalhes da dinâmica da semana aqui.

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