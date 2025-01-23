BBB 25

'BBB 25' tem romance no ar e festa até o amanhecer

De show sertanejo ao clima de romance, confira os destaques da festa que animou os brothers até o dia raiar
Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 09:50

Elenco do BBB 25 Crédito: Globoplay/Reprodução
O Show de Quarta no Big Brother Brasil 25 foi marcado por muita música, diversão e momentos de romance entre os brothers. O show ficou por conta da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que abriu a festa com o sucesso Ciumenta, animando os confinados com uma seleção de clássicos do sertanejo e da música brasileira.
Após o espetáculo, o gramado virou palco de novos romances e alianças firmadas, com os brothers se divertindo até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 23.
Confira os principais acontecimentos da noite no BBB 25:

Ciumenta!

A dupla abriu o show com o hit e animou os brothers com a surpresa. O show ainda contou com clássicos do sertanejo e da música nacional.

Cooler liberado

Com o fim do show da dupla sertaneja, a produção liberou cooler de bebidas para os confinados e a festa continuou no gramado.

Novo romance?

Diogo e Aline protagonizaram momentos marcantes durante a festa. Os brothers dançaram juntos e chamaram a atenção dentro e fora do reality.

De olho em tudo

Dupla de Aline na competição, Vinícius pediu à amiga para ficar atenta ao seu comportamento. A sister brincou que daria um beijinho na festa e o brother respondeu: "Hoje, não!"

Silêncio na casa

Enquanto os brothers se divertiam no gramado, Daniele Hypolito aproveitou para tirar uma soneca na casa.

Do lado de fora

Na festa, a aproximação de Aline e Diogo também chamou a atenção dos colegas e Camilla brincou com a situação.

Nem aí

As brincadeiras dos brothers e o aviso de Vinícius não contiveram Aline e Diogo, que continuaram a noite dançando juntinhos.

Ultimato

Depois de tanta química, Renata perguntou a Aline se ela queria ficar com Diogo e a sister confirmou.

Quarto Fantástico

Os integrantes do Quarto Fantástico se uniram em uma rodinha para firmar alianças no jogo.

Não termina quando acaba

Quase 4h da manhã desta quinta, 23, a produção mandou mais cooler para os confinados e a animação continuou.

Vem aí?

O clima de romance entre Diogo e Aline continuou e eles ganharam foram shipados nas redes sociais: Diline.

Já chega?

O início da manhã não foi suficiente para desanimar os brothers e Delma chegou a pedir para eles tomarem banho para dormir, mas foi ignorada.

Acaba

Esquecendo completamente que hoje tem Prova do Líder, quase às 6h da manhã, os brothers ainda se divertiam na pista de dança.

