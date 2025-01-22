  • Saiba como será o 'Pegar ou Guardar', dinâmica que pode mudar o prêmio do BBB 25
Novidade

Saiba como será o 'Pegar ou Guardar', dinâmica que pode mudar o prêmio do BBB 25

Nova dinâmica estreia nesta quarta-feira, 22, e será protagonizada pelas irmãs Gracyanne e Giovanna; entenda
Agência Estado

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 11:54

BBB 25 definiu seu primeiro Paredão neste domingo, 19
Elenco do BBB 25 Crédito: Reprodução/Globo
O Big Brother Brasil 25 anunciou uma novidade que promete agitar a casa e mexer no valor do prêmio final. A nova dinâmica, chamada Pegar ou Guardar, estreia nesta quarta-feira, 22, e será protagonizada pelas irmãs Gracyanne e Giovanna. A dupla foi escolhida por Arleane e Marcelo, os primeiros eliminados do reality.
O prêmio inicial do BBB 25 é de R$ 2,5 milhões, mas, com a dinâmica Pegar ou Guardar, esse valor pode aumentar a cada eliminação, chegando ao máximo de R$ 3 milhões. Gracyanne e Giovanna terão a responsabilidade de decidir o que fazer com o rendimento acumulado na semana, que nesta rodada soma R$ 30 mil.

Como funciona a dinâmica?

Na prática, a dupla precisará escolher entre duas opções:
- Pegar o dinheiro para si: nesse caso, cada participante da dupla levará R$ 15 mil, mas será obrigada a impor uma consequência aos colegas de confinamento.
- Guardar o valor para o prêmio final: com isso, os R$ 30 mil seriam somados ao total que será entregue ao vencedor do programa.
O apresentador Tadeu Schmidt já deu um spoiler sobre a consequência caso as irmãs optem por ficar com o dinheiro: elas deverão escolher quatro duplas, ou seja, oito participantes, que terão que permanecer grudados entre si até uma nova decisão do Big Brother.



