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BBB 25

Daniele e Diego Hypólito discutem sobre dinâmica da dupla no BBB 25: 'Você me corta'

Ginastas tiveram uma DR na tarde desta segunda enquanto conversavam no jardim da casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 10:34

Irmãos ginastas entraram em dupla e tiveram uma DR na tarde desta segunda, 20.
Irmãos ginastas entraram em dupla e tiveram uma DR na tarde desta segunda, 20. Crédito: Reprodução/TV Globo
Em conversa no jardim da casa do Big Brother Brasil, os irmãos Diego e Daniele Hypólito discutiram sobre o comportamento de ambos na casa. A ginasta chamou atenção do irmão sobre as vezes em que eles estão conversando com pessoas da casa e o campeão olímpico a interrompe.
"Por favor, eu estou tentando me posicionar para as pessoas, conversando com as pessoas, só que muitas vezes você me corta", diz Daniele. Interrompendo a irmã, Diego responde: "mas continua falando, eu corto as pessoas".
Daniele continuou o assunto explicando o motivo dela não querer ser interrompida. "Quando você corta, começa a falar, eu respeito, eu paro de falar. Eu não vou continuar falando quando você começou", diz a ginasta.
Em resposta, Diego diz que vai ficar atento, mas explica que quando interrompe a irmã, é na tentativa de demonstrar seus posicionamentos. "Irei tentar ter mais atenção com isso, mas não se esqueça que eu tenho posicionamentos muito diferentes dos seus e, às vezes, eu acho que você está falando coisas que não são coerentes", disse o ginasta.
Durante a conversa, Diego também comentou a preocupação com os dois não "perderem a essência deles". "A gente tem uma perseguição das pessoas pelas coisas que a gente viveu fora da casa. E a gente não pode passar isso pra dentro, porque aqui é uma situação um pouco individualista", disse o atleta.
"Eu acho que a gente tem que falar o mínimo possível, tipo, falar de um jeito meio gentil, sabe? Porque é o que a gente é lá fora", completou Diego.

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