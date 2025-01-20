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Na xepa

Gracyanne diz que passou mal após refeições no 'BBB 25'

Na Xepa, a musa fitness experimentou rabada pela primeira vez e revelou que passou mal após as refeições
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 15:26

Gracyanne Barbosa no BBB
Gracyanne Barbosa experimentou rabada pela primeira vez Crédito: Reprodução TV Globo
A rotina alimentar de Gracyanne Barbosa voltou a ser motivo de preocupação no BBB 25. Na Xepa, a musa fitness experimentou rabada pela primeira vez e revelou que passou mal após as refeições. Gracyanne chegou a receber orientações médicas no reality.
"Hoje a médica me chamou porque eu vomitei. Estou comendo e vomitando porque meu organismo não está acostumado [ao que está se alimentando no reality], mas de boa. Me propus a vir e já sabia o que iria comer. Não vou ficar com fome", explicou Gracyanne durante uma conversa com Raissa, Edilberto e Guilherme.
A médica sugeriu que Gracyanne seguisse uma alimentação mais simples, consumindo apenas arroz e feijão enquanto estivesse na Xepa. Apesar da orientação, a participante afirmou que prefere manter a mesma dieta que os demais confinados, sem fazer distinções.
"Não dá. Não vim aqui para ser diferente. Se estou na Xepa, estou com todo mundo. Não vou ficar comendo a comida dos outros. Fico grata, obviamente, mas todo mundo está no mesmo barco. E já, já o estômago fala 'Ah, é isso? Então tá! Acostumei'", declarou.

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