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Jogo

Madrugada no 'BBB 25' teve choro, cobrança por indicação e combinação de votos

A dinâmica agitou os participantes, gerando conversas estratégicas e muito planejamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 14:15

Vinícius e Aline são os primeiros líderes do BBB 25
Vinícius e Aline são os primeiros líderes do BBB 25 Crédito: Fábio Rocha - jan.25/Globo
A madrugada desta sexta-feira, 17, foi marcada por intensas emoções no BBB 25. Vinícius e Aline foram os vencedores da primeira Prova do Líder. A dupla venceu uma prova de sorte no estilo 'campo minado' e escolheu os participantes para formar os grupos Vip e Xepa, além de colocar a primeira dupla no paredão. A dinâmica agitou os participantes, gerando conversas estratégicas e muito planejamento.
Confira os principais destaques da madrugada:

Vontade de chorar

Após a indicação de Vinícius e Aline, Raissa não conseguiu conter as lágrimas e foi consolada pelo pai Edilberto.

Indicação sem critério?

Insatisfeito com a indicação, Edilberto tirou satisfação com os líderes e colegas de confinamento. O mineiro acredita que só está no paredão porque escolheu a dupla Aline e Vinicius para "sair do jogo" na primeira dinâmica da casa.

A treta do estrogonofe

O emparedado comentou sobre um desentendimento que Aline teve com João Pedro durante um almoço. O rapaz repetiu um prato de estrogonofe e a baiana pediu bom senso, já que nem todos da casa haviam almoçado.

Quarto não, apartamento do líder

O Quarto do Líder foi liberado com surpresas durante a madrugada. O apresentador Thiago Oliveira apareceu na casa para sortear um apartamento entre a dupla e Aline levou a melhor.

Combinação de votos

Os grupos da casa começaram a se organizar para indicar as próximas duplas para o paredão. Edilberto e Raissa pediram ajuda aos aliados e Gracyanne Barbosa propôs votos combinados para salvar os amigos Diego e Daniele Hypolito.

Sem sono

No início desta manhã, enquanto a casa ainda dormia, Diogo e Camilla aproveitaram o momento para trocar impressões sobre o jogo e compartilhar suas opiniões sobre os colegas de confinamento.

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