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"Falta de tempo"

BBB 25: Gracyanne Barbosa fala sobre término com Belo

A musa fitness esclareceu os motivos do divórcio em conversa com Daniele Hypolito no Big Brother Brasil 25.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 19:41

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa falou do motivos do divórcio Crédito: Repropdução @graoficial
Gracyanne Barbosa falou sobre o término de seu casamento com Belo. Nesta quinta-feira, 16, a musa fitness esclareceu os motivos do divórcio em conversa com Daniele Hypolito no Big Brother Brasil 25.
A influenciadora digital e o cantor ficaram juntos por 16 anos. O divórcio foi anunciado em abril do ano passado.
"Eu errei muito mais que o Belo. A gente não se separou por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação muito ativa como homem e mulher, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro", explicou.
A sister ainda disse que nos últimos meses de casamento, eles não dividiam mais a vida. "Sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que ver' [...] Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado".
Ela finalizou o discurso dizendo que os dois foram imaturos em não conseguir resolver os problemas. "A gente foi deixando até virar uma loucura e cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra, aí a gente foi se magoando por causa de fofoca. E ainda assim a gente não sentou para conversar".

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