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Noite e madrugada do 'BBB' têm show de Anitta, festa na cozinha e falas sobre queridômetro

Com a estreia do Show de Quarta, Anitta animou a casa e a primeira festa da edição rendeu momentos especiais entre os confinados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 19:11

Anitta vai fazer show no verão de Guarapari
Anitta vai fazer show no verão de Guarapari Crédito: Divulgação
Se a madrugada da quarta-feira, 15, esquentou os ânimos entre os participantes do Big Brother Brasil 25, a madrugada desta quinta, 16, serviu para relaxar os brothers. Com a estreia do Show de Quarta, Anitta animou a casa e a primeira festa da edição rendeu momentos especiais entre os confinados.
Os brothers começaram a noite de quarta ao som de Anitta e com direito a camarote exclusivo para assistir ao show.
Seguindo a dinâmica das duplas, Painitto, pai da artista, também estava no palco.
Plateia animada
Anitta contou com a animação dos brothers durante o show e eles mostraram disposição para acompanhar as coreografias da cantora.
Acabou?
O show de Anitta acabou no gramado do BBB 25 e os confinados precisaram voltar para a casa enquanto o cenário era desmontado.
A animação foi esfriando e Joselma começou a cobrar a produção pela continuidade da festa.
Nada de desânimo
Empolgados com o show, os brothers iniciaram uma roda de samba na cozinha da casa e cantaram juntos.
Tem que ter cooler
Com a cantoria em alta na cozinha, a produção liberou o gramado e mandou um cooler com bebidas para os confinados.
Som na caixa
A animação dos brothers foi tanta que amoleceu o coração da produção do programa e a música também foi liberada na casa.
Passinho do Gira-Gira
Mostrando suas habilidades na dança, Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa protagonizaram um passinho de dança diferenciado.
A musa fitness chegou a bater o rosto no chão, mas nada que dispersasse a animação.
Esfriou
A festa esfriou e os brothers voltaram a comentar sobre o queridômetro.
"Uma mala, uma cobra, três alvos", contou Vinícius sobre os emojis que recebeu. "O meu foi uma mala, três alvos, um biscoito", disse Mateus.

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