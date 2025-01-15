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BBB 25

'BBB 25': Guilherme e Joselma dormem fora da casa após 'esquenta Sincerão'

Cada dupla teve de avaliar as primeiras impressões sobre os demais brothers na dinâmica do Sincerão, que acirrou os ânimos da casa, na noite desta terça-feira (14)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 10:05

Guilherme e Joselma enfrentam consequência do 'esquenta Sincerão'.
Guilherme e Joselma enfrentam consequência do 'esquenta Sincerão'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
O BBB 25 começou com um "esquenta" do Sincerão, dinâmica que acirra os ânimos da casa, na noite desta terça-feira, 14. Cada dupla teve de avaliar as primeiras impressões sobre os demais brothers e escolher entre participantes que "jogam no seu time" e que querem "fora do seu jogo".
A dupla que obteve mais votos para ficar "fora do jogo", Guilherme e Joselma, dormiu fora da casa. Os dois ficaram empatados com Marcelo e Arleane, Vinicius e Aline, Diego e Danielle Hypolito, mas foram escolhidos por Camilla e Thamiris e por João Gabriel e João Pedro, os mais votados na categoria para "jogar no time" dos brothers, para enfrentarem a consequência do jogo.

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