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Bate-papo

No BBB 25, Gracyanne Barbosa diz que Belo não é assunto delicado: 'Eu também amo'

A modelo fitness Gracyanne Barbosa se declarou para o seu ex-marido Belo durante a tarde desta terça-feira, 14, no Big Brother Brasil 25.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 19:18

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa  se declarou para o seu ex-marido Belo Crédito: Repropdução @graoficial
A modelo fitness Gracyanne Barbosa se declarou para o seu ex-marido Belo durante a tarde desta terça-feira, 14, no Big Brother Brasil 25.
A influenciadora, que está confinada no reality show, estava conversando com o ex-ginasta Diego Hypólito, que também está participando do programa, quando o assunto do seu antigo companheiro surgiu.
"Eu sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo", afirmou o esportista. Gracyanne, que estava se exercitando, não titubeou e se declarou para o ex-marido. "Não é delicado, não. Amamos o Belo. O Belo é muito incrível", tranquilizou a modelo.
"O Belo é maravilhoso, como artista e como pessoa, também. É como um pai pra Gi", afirmou a influenciadora, se referindo à irmã, Giovanna Jacobina. As duas entraram no programa juntas. No BBB 25, os participantes estão jogando em dupla com algum familiar ou amigo.
"O Belo foi a pessoa que me ensinou a falar 'eu te amo', eu não sabia fazer isso", comentou Gracyanne em conversa com Diego e Maike. "Eu sou a fã número um dele", confessou.
O cantor e a modelo foram casados durante 16 anos, entre 2008 e 2024. Em abril do ano passado, os dois anunciaram o divórcio. Apesar da separação, eles ainda mantém uma relação de amizade.

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