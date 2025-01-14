Imunidade

Eva e Renata vencem a primeira prova de resistência do BBB 25

Elas foram as últimas a deixar a prova, que concedeu imunidade no primeiro paredão, além de R$ 10 mil em compras.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 09:43

Renata Saldanha e Eva Pacheco
Renata Saldanha e Eva Pacheco venceram a primeira prova do reality Crédito: Reprodução @bbb
O Big Brother Brasil 25 começou com uma prova de resistência no final da noite desta segunda-feira, 13, que durou cerca de 6 horas. Eva e Renata, que formam a dupla ganhadora, foram as últimas a deixar a prova, que concedeu imunidade no primeiro paredão, além de R$ 10 mil em compras.
As duas ganharam após a saída de Aline e Vinícius, em prova patrocinada pelo Mercado Livre, que exigia que os participantes equilibrassem a logo da empresa até um toque de campainha. Vestidos com carrinhos de entrega, eles precisavam simular entregas de encomendas.
A dupla era eliminada quando a caixa não era entregue dentro do tempo limite ou caso não esticassem o cabo dentro do tempo previsto. Já a última dupla que entregasse a caixa dentro do tempo sofreria uma consequência escolhida pelo público na Cabine das Consequências.
Com início às 23h37, a primeira dupla a sair foi Thamiris e Camilla. Algumas horas depois, cinco duplas foram eliminadas juntas: Diego e Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Arleane e Marcelo, Gabriel e Maike e os gêmeos João Gabriel e João Pedro. Saíram em seguida Diogo e Vilma, Edilberto e Raissa, Vitória Strada e Mateus e, por fim, Vinícius e Aline, por volta das 6h desta terça-feira, 14.

