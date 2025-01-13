BBB25

Daniel Rocha diz que recusou convite para entrar no BBB 25

Ator explica que entraria com a namorada, a atriz Vitória Strada, mas prefere manter uma vida 'misteriosa'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 10:51

Namorado de Vitória Strada, Daniel Rocha exalta sister
Namorado de Vitória Strada, Daniel Rocha exalta sister Crédito: Ronny Santos/Folhapress/Reprodução/Instagram/@danielrochaaz
Era para o ator Daniel Rocha entrar com Vitória Strada no BBB 25. Porém, ele recusou o convite. Com isso, a atriz vai participar da atração, a partir da noite desta segunda-feira (13), ao lado do melhor amigo, Mateus Pires.
"Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e minha resposta foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento é assim que penso minha carreira", disse ele ao O Globo.
Segundo Rocha, foi uma surpresa quando a namorada contou a ele sobre a proposta. "Ela é uma pessoa incrível, que sabe encarar as grandes oportunidades que aparecem. Somos muito confidentes um do outro, a nossa dinâmica funciona bastante."
Na última semana, Rocha deixou claro pelas redes sociais a sua admiração pela amada, com quem assumiu o namoro recentemente. E pediu para que as pessoas sejam cordiais com ela no programa.
"Temos a oportunidade de acompanhar o dia a dia dessa mulher incrível, admirável, que respeito tanto e tenho a alegria de ter como namorada. Juntos, estamos construindo uma relação muito feliz", disse.
"Mesmo quando não simpatizamos com alguém, é importante manter a cordialidade, ainda que, nos dias de hoje, isso seja algo cada vez mais difícil", completou.

Veja Também

'Novo Boninho' quer show do ex de Gracyanne Barbosa no BBB 25

5 famosos do Camarote do BBB 25

12 grandes novidades do BBB 25

Recomendado para você

Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

