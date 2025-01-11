'Novo Boninho' quer show do ex de Gracyanne Barbosa no BBB 25

Se depender de Rodrigo Dourado, o novo diretor do núcleo de reality shows da Globo, vai haver reencontro do ex-casal Gracyanne Barbosa Belo no BBB 25 . Perguntado sobre a possibilidade durante um encontro com jornalistas nesta sexta-feira (10), ele deu a entender que gostaria que isso acontecesse.

"Amo o Belo. O Belo tem que vir", disse sobre as atrações musicais que participarão desta temporada do programa. Gracyanne foi anunciada na quinta-feira (9) como uma das participantes da edição. Ela fará dupla com a irmã, Giovanna Jacobina.

O diretor também brincou com a musa fitness em outro momento do bate-papo. Foi quando se animou com a possibilidade de que a participante tenha que ficar sem os 40 ovos por dia que ela já disse consumir normalmente. "Imagina como será Gracyanne na Xepa, sem o ovo dela", brincou.

O ex-casal Belo e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução Instagram @belo

Dourado também defendeu a escalação da ex-ginasta Daniele Hypolito, que vai participar do programa ao lado do irmão e também ex-ginasta Diego Hypolito. Após o anúncio da dupla, houve reclamações sobre o fato de ela ter sido uma "planta" quando participou do Power Couple (Record).

O diretor disse que ela se saiu muito bem nas entrevistas com a produção do programa e que a dinâmica dos dois irmãos, juntos, fará muita diferença. "Por que escalamos a Daniele? Por causa do Diego", fisse.

Questionado por repórteres se com Daniele abriu-se a possibilidade de escalação de pessoas que já participaram de outros reality shows de convivência, ele afirmou que nunca houve essa restrição e citou Isabelle Nogueira, do BBB 24, que já havia vencido o Peladão a Bordo, competição regional exibida pela regional TV A Crítica.

Sucessor de Boninho, que deixou a Globo após 40 anos, o executivo disse estar tranquilo na nova função, principalmente por ter trabalhado com o veterano durante 24 anos, desde o começo do BBB. Ele também afirmou não temer comparações com seu antecessor.

À reportagem, ele avaliou a possibilidade de que qualquer insucesso da nova edição seja creditada à ausência de Boninho. "É natural. Inclusive com o Boninho aqui, reclamavam de muitas coisas, adoravam outras coisas. Faz parte da dinâmica do programa. A gente tem que estar preparado para isso. E, se estão falando do programa, é porque estão nos assistindo. E é isso que a gente quer."