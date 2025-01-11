Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

'Novo Boninho' quer show do ex de Gracyanne Barbosa no BBB 25

Se depender de Rodrigo Dourado, novo diretor do núcleo de reality shows da Globo, programa terá reencontro do ex-casal Gracyanne e Belo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 10:24

Se depender de Rodrigo Dourado, o novo diretor do núcleo de reality shows da Globo, vai haver reencontro do ex-casal Gracyanne Barbosa e Belo no BBB 25. Perguntado sobre a possibilidade durante um encontro com jornalistas nesta sexta-feira (10), ele deu a entender que gostaria que isso acontecesse.
"Amo o Belo. O Belo tem que vir", disse sobre as atrações musicais que participarão desta temporada do programa. Gracyanne foi anunciada na quinta-feira (9) como uma das participantes da edição. Ela fará dupla com a irmã, Giovanna Jacobina.
O diretor também brincou com a musa fitness em outro momento do bate-papo. Foi quando se animou com a possibilidade de que a participante tenha que ficar sem os 40 ovos por dia que ela já disse consumir normalmente. "Imagina como será Gracyanne na Xepa, sem o ovo dela", brincou.
Belo e Gracyanne Barbosa
O ex-casal Belo e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução Instagram @belo
Dourado também defendeu a escalação da ex-ginasta Daniele Hypolito, que vai participar do programa ao lado do irmão e também ex-ginasta Diego Hypolito. Após o anúncio da dupla, houve reclamações sobre o fato de ela ter sido uma "planta" quando participou do Power Couple (Record).
O diretor disse que ela se saiu muito bem nas entrevistas com a produção do programa e que a dinâmica dos dois irmãos, juntos, fará muita diferença. "Por que escalamos a Daniele? Por causa do Diego", fisse.

Veja Também

Gracyanne diz comer 1.200 ovos por mês e teve relação com personal

Questionado por repórteres se com Daniele abriu-se a possibilidade de escalação de pessoas que já participaram de outros reality shows de convivência, ele afirmou que nunca houve essa restrição e citou Isabelle Nogueira, do BBB 24, que já havia vencido o Peladão a Bordo, competição regional exibida pela regional TV A Crítica.
Sucessor de Boninho, que deixou a Globo após 40 anos, o executivo disse estar tranquilo na nova função, principalmente por ter trabalhado com o veterano durante 24 anos, desde o começo do BBB. Ele também afirmou não temer comparações com seu antecessor.
À reportagem, ele avaliou a possibilidade de que qualquer insucesso da nova edição seja creditada à ausência de Boninho. "É natural. Inclusive com o Boninho aqui, reclamavam de muitas coisas, adoravam outras coisas. Faz parte da dinâmica do programa. A gente tem que estar preparado para isso. E, se estão falando do programa, é porque estão nos assistindo. E é isso que a gente quer."
Com informações de Vitor Moreno.

Veja Também

BBB 25: confira a lista dos participantes confirmados

12 grandes novidades do BBB 25

Votação popular vai decidir última dupla de pipocas a entrar no BBB 25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos gracyanne barbosa Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados