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'Fui apedrejada': Gracyanne Barbosa reclama do papel de vilã no término com Belo

Influenciadora desabafou nas redes sociais após ser elogiada por seguidores por revelar o verdadeiro motivo do fim do relacionamento de 16 anos com o cantor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 10:22

Gracyanne volta a falar do seu relacionamento com Belo
Gracyanne Barbosa afirma que foi criticada por revelar caso extraconjugual que levou à separação com Belo Crédito: Reprodução/Youtube
Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda, 17, para afirmar que foi "apedrejada" e que muitos tentaram convencê-la a esconder o verdadeiro motivo do término com Belo.
Em abril, o casal anunciou a separação após 16 anos de relacionamento. Gracyanne admitiu ter mantido um caso com o personal trainer Gilson de Oliveira enquanto estava com Belo.
Desde então, porém, ela também defende nas redes sociais e em entrevistas que a relação já estava próxima do fim. No Instagram, seguidores a elogiaram por revelar a verdade. "Eu fui e sou verdade!", escreveu.
"Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas pra quê? Durante anos eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui 'apedrejada' por causa dos outros, sempre calada pra poupar certas coisas, para não gerar mais confusão."
Influenciadora diz que relação havia esfriado
No início de junho, Gracyanne afirmou em entrevista ao videocast Sabadou com Virgínia que ainda conversa diariamente com o ex-marido e admitiu ter faltado diálogo para salvar o relacionamento.
"Hoje, já com mais calma, eu vejo que a gente errou como casal. Acho que a gente não chegaria a pensar em separação se fôssemos mais abertos na conversa, a gente deixou a relação esfriar por conta desse distanciamento", disse.
"Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida", acrescentou.

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