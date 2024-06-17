Após especulação de término, Marcus Buaiz e Isis Valverde postam vídeo juntos

Após rumores de término e post enigmático, aparentemente está tudo certo entre os noivos Isis Valverde e Marcus Buaiz. Na tarde desta segunda-feira (17), a atriz fez uma postagem nas redes sociais ao lado do amado, desmentindo a suposta crise no noivado com o capixaba.
Na manhã desta segunda (17) o boato começou após os internautas repararem que o casal havia arquivado ou excluído todas as fotos de casal em ambos os perfis. Além disso, Buaiz teria feito uma postagem com mensagem falando sobre falta de tempo.
"Gente, deixa a gente quieto. Ninguém apagou foto nenhuma, tá chato já. A gente não postou foto junto porque a gente tá vivendo", escreveu Isis Valverde nesta segunda-feira. "Deixa os meus assessores em paz, coitados, têm muito trabalho pra fazer", completou a atriz, que está noiva do empresário desde dezembro do ano passado.