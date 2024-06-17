Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Após especulação de término, Marcus Buaiz e Isis Valverde postam vídeo juntos
Tudo certo!

Após especulação de término, Marcus Buaiz e Isis Valverde postam vídeo juntos

Depois de rumores de um possível término, atriz fez postagem nos stories do Instagram ao lado do empresário capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 16:37

Após rumores de término e post enigmático, aparentemente está tudo certo entre os noivos Isis Valverde e Marcus Buaiz. Na tarde desta segunda-feira (17), a atriz fez uma postagem nas redes sociais ao lado do amado, desmentindo a suposta crise no noivado com o capixaba. 
Na manhã desta segunda (17) o boato começou após os internautas repararem que o casal havia arquivado ou excluído todas as fotos de casal em ambos os perfis. Além disso, Buaiz teria feito uma postagem com mensagem falando sobre falta de tempo. 
Isis Valverde desmente crise no relacionamento com Marcus Buaiz
Isis Valverde desmente crise no relacionamento com Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram
"Gente, deixa a gente quieto. Ninguém apagou foto nenhuma, tá chato já. A gente não postou foto junto porque a gente tá vivendo", escreveu Isis Valverde nesta segunda-feira. "Deixa os meus assessores em paz, coitados, têm muito trabalho pra fazer", completou a atriz, que está noiva do empresário desde dezembro do ano passado.

Veja Também

Marcus Buaiz arquiva fotos com Isis Valverde e faz post enigmático

No Dia dos Namorados, Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz

Isis Valverde desabafa sobre doença celíaca, fala em anemia e depressão e faz alerta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Cultura Famosos marcus buaiz Isis Valverde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados