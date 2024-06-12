No Dia dos Namorados, Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz

O amor está no ar. No Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12), Ísis Valverde fez questão de postar uma declaração amorosa para o empresário Marcus Buaiz. Através dos stories do Instagram, a atriz publicou uma foto dos dois ‘juntinhos’ com a legenda: “Eu e meu amor todinho”.

Já no perfil do capixaba, quem ganhou uma declaração - até o momento - foi sua mãe, Tânia Buaiz, que faz aniversário no dia 12 de junho. “Hoje é o dia desse ser humano que exala alegria e energia positiva”, disse Marcus. Ísis Valverde também parabenizou a sogra em sua rede social.