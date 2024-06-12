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É o amor

No Dia dos Namorados, Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz

Atriz publicou uma foto no story do Instagram, nesta quarta-feira (12), com uma legenda romântica; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 17:59

Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz
Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde
O amor está no ar. No Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12), Ísis Valverde fez questão de postar uma declaração amorosa para o empresário Marcus Buaiz. Através dos stories do Instagram, a atriz publicou uma foto dos dois ‘juntinhos’ com a legenda: “Eu e meu amor todinho”.
Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz
Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde
Já no perfil do capixaba, quem ganhou uma declaração - até o momento - foi sua mãe, Tânia Buaiz, que faz aniversário no dia 12 de junho. “Hoje é o dia desse ser humano que exala alegria e energia positiva”, disse Marcus. Ísis Valverde também parabenizou a sogra em sua rede social. 
O relacionamento entre a mineira e o capixaba foi divulgado em março do ano passado e, de lá para cá, parecem não se desgrudar. Nem mesmo suas famílias. No início do ano, a atriz compartilhou uma foto do filho Rael, de 5 anos, jogando com José Marcus, de 12 anos, filho do empresário e fruto do relacionamento com Wanessa Camargo.

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