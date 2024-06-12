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Curtindo a data

Dia dos Namorados: use os 5 sentidos do prazer para apimentar a relação

Quando aguçados de forma correta, os sentidos podem instigar quem está com você e deixar a relação mais prazerosa

Públicado em 

12 jun 2024 às 11:35
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Dia dos Namorados: use os 5 sentidos do prazer para apimentar a relação
Estimule a criatividade e a conexão a dois nesse Dia dos Namorados Crédito: Shutterstock
Chegou o dia mais esperado para os casais apaixonados, o dia de comemorar o amor. E tenho certeza que você já pensou em jantar à luz de velas, cinema, presentes, um símbolo para marcar essa data… mas e depois, quando o clima vai esquentando? Curta!
Vamos pensar também em proporcionar um delicioso e ardente momento a dois, independente se você está namorando ou só vivendo uma amizade colorida, deixe o desejo fluir e te envolver. E para criar uma conexão única e estimular a criatividade sexual entre o casal, deixo 5 estratégias importantes que vão aquecer o seu dia dos namorados.
Os cinco sentidos quando aguçados de forma correta tendem a preencher as possíveis lacunas e instigar quem está com você. Então quando for fazer o seu planejamento do momento a dois, pense nos cinco sentidos do prazer da sua parceria, como por exemplo: o que aumenta o desejo dela ou dele no campo da visão? Audição? Paladar? Olfato? E tato? Vamos lá, pegue papel e caneta que vou te ajudar nessa tarefa:

Visão

O que causa desejo na visão da sua parceria? Imagens estimulantes, uma suíte temática, um cenário aconchegante à meia luz, com velas, pétalas pelo chão, uma linda lingerie são alguns exemplos.

Audição

 O que ele ou ela ouve que dá arrepios? Músicas sensuais, piano, sons da natureza, ou mesmo sussurros de palavras calientes...

Paladar

Pense na bebida preferida do outro que pode ser um vinho, espumante, ou mesmo um suco, uma fruta afrodisíaca, algo que dê prazer em saborear.

Tato

Essa é a parte da excitação mais importante. Uma massagem, uma textura diferente, uma pena, ou mesmo o toque em determinado ponto erótico. Só evite de primeira as partes íntimas.
Dia dos Namorados: use os 5 sentidos do prazer para apimentar a relação
A parte do toque é fundamental na relação a dois Crédito: Shutterstock

Olfato

O cheiro afrodisíaco é aquele que a pessoa gosta misturado com o desejo do momento e pode ser perfume, difusor, óleo, vela aromática.
Depois que você souber pelo menos um de cada sentido que irá estimular o desejo do outro planeje a dinâmica (como vai acontecer) que pode envolver uma venda em determinado momento ou uma algema, alternando a privação dos sentidos. Ah, e não esqueça de pensar nos seus desejos também.
Feliz dia dos enamorados!

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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