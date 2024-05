A maternidade não precisa atrapalhar a vida sexual. Crédito: Shutterstock

O dilema de toda mãe e o receio de todo pai é a tal da lenda que assombra os casais antes da maternidade: depois da chegada dos filhos o sexo acaba. Será que isso realmente é verdade? Bom, se fosse assim a minha avó não teria tido 12 filhos.



Mas vamos lá desvendar esse mito. Claro que a maternidade é um desafio com a chegada de um novo papel na vida dos seres humanos, o de ser pai e mãe. E se a gente parar para pensar no modelo de pai e mãe estereotipado por parte da sociedade e até mesmo exemplificado em muitos lares, é que esse papel é santificado. Ou seja, na mente de alguns, “mãe não faz sexo”. Como se seus desejos não coubessem mais nesse novo papel e nessa confusão muitos se perdem e, sim, diminuem ou acabam com o ritmo sexual de antes.

É claro que não podemos descartar as oscilações hormonais, mudanças no corpo e aumento de tarefas que também influenciam na libido dessa mãe. Mas em toda a nossa linha de vida com filhos ou sem, essas mudanças vão acontecer, o que podemos destacar aqui é a mudança psicológica e seus gatilhos frente ao novo papel.

O ideal seria começar a trabalhar esse fator na preparação juntamente com a ideia da gestação, destravar tabus e questões pregressas relacionados a família com conversar sexuais. O casal precisa continuar a intimidade inicial do namoro com expectativas sexuais, desejos e fantasias e eliminar a visão dos filhos serem empecilhos para isso.

O que atrapalha a vida sexual de um casal é a desconexão da intimidade e isso acontece quando ambos param de comunicar os seus desejos e anseios.

A intimidade após a maternidade também passa por mudanças e deve ser cultivada com gestos e linguagens que vão fortalecer esse novo cenário como a segurança, divisão de tarefas, horários de lazer individual até mesmo para o descanso, e comunicação sexual. Reservar um tempo só para o casal é primordial e entendam esse tempo como uma preliminar para o sexo com saidinha a dois, jantares juntos, assistir um filme, proporcionar uma massagem, um jogo picante.

A maternidade é mais um papel na vida da mulher e não só esse. A mulher também é filha, profissional, amiga, namorada, amante... e em todos existe um ser desejante e que merece satisfação de amor e sexo.

