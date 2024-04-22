"Coreorgasmo": entenda o orgasmo durante o exercício físico

É possível, sim, ter um orgasmo com a ativação do core em atividades físicas Crédito: Shutterstock

Orgasmo fazendo atividade física? É isso mesmo que você leu: gozar na academia sem estímulos sexuais. É possível isso? O assunto, que ganhou os holofotes nos últimos dias e está dando o que falar, é o famoso “coreorgasmo”.

O site G1 explicou que o termo apareceu pela primeira vez na década de 1950, com o especialista em sexo Alfred Kinsey. Em 2012 voltou a ser discutido com a pesquisadora norte-americana Debby Herbenick, que juntou relatos de quase 400 mulheres que contaram sobre suas experiências de prazer nas atividades físicas.

Ou seja: é possível, sim, ter um orgasmo com a ativação do core em atividades físicas. O core, nada mais é, do que um conjunto de músculos que envolve abdômen, lombar, pelve e quadril. E ativando esses músculos, chegamos na contração da musculatura do assoalho pélvico e, por consequência, ativamos o clitóris.

Segundo a fisioterapeuta pélvica Danielle Igreja, o contato do períneo e do clitóris em estruturas retas, como o banco dos equipamentos da academia, leva a maior percepção da região, podendo elevar o estímulo. Além disso, a ativação de músculos como glúteo, adutores e abdômen aumenta a circulação na região e também pode causar o orgasmo.

Ou seja, os principais exercícios que podem proporcionar orgasmos são os voltados para a região pélvica e baixo ventre, como agachamento, abdominais e bicicleta. Lembrando que nem todo mundo vai ter essa experiência e cada uma tem uma sensibilidade diferente.

O coreorgasmo não é um fetiche ou um tipo de fantasia sexual com o ambiente ou aparelhos. É um processo de estímulos possíveis que pode acontecer devido à ativação do core, como expliquei acima. Quando tocamos em qualquer parte do corpo essa sensação é enviada para o cérebro e ele decide como vai seguir. No caso de um exercício como a bike, que ativa o core, os neurotransmissores de prazer também são liberados pelo cérebro como a serotonina. Se essa pessoa decidir embarcar nessa sensação ela chega ao orgasmo.