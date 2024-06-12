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Famosos

Neymar e Bruna Biancardi passam Dia dos Namorados juntos um ano após traição

Os dois jogaram golfe e trocaram brincadeiras pelos Stories do Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 16:41

Neymar Jr compartilha registro ao lado da namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador
Neymar Jr e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram/@neymarjr
Ainda é cedo para falar em relacionamento, mas Neymar e Bruna Biancardi passaram o Dia dos Namorados juntos na mansão do jogador em Mangaratiba (RJ).
Ambos têm evitado posar juntos em fotos após o batizado de Mavie e o leilão beneficente do jogador, mas eles estão no mesmo ambiente com a filha de 8 meses.
Prova disso é que a própria Bruna publicou em seus Stories uma noite de jogos e o resultado de um em que fazia dupla com uma amiga. Ela publicou o desfecho e interagiu com Neymar e outro amigo, os apontando como derrotados por ela no game.
"Quando eles perdem querem fingir que ganharam. Às vezes acontece, meninos, aceitem", escreveu ela em tom de diversão. O próprio Neymar respostou e brincou com ela na web em clima descontraído.
Neymar e Bruna Biancardi postam as primeiras fotos de Mavie
Neymar e Bruna Biancardi com a filha Mavie Crédito: Instagram/@neymar/@brunabiancardi
Em outra imagem publicada por Neymar, num campo de golfe, a silhueta de uma mulher aparece ao fundo da imagem, e na web, fãs mais atentos identificaram como sendo Biancardi. A influenciadora também aproveitou para andar de bicicleta pelo condomínio e relaxar numa rede com a filha.
Segundo o jornal Extra, os dois teriam reatado o romance, mas ainda não revelaram essa novidade de forma oficial.
Curiosamente, exatamente um ano atrás, Neymar assumia publicamente que havia traído a então noiva e grávida de sua filha com a modelo Fernanda Campos.
O atacante reconheceu ter exposto Biancardi e reforçou que já tinha pedido perdão pelo erro. "Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", disse na ocasião.
Bruna Biancardi anunciou o término do relacionamento com ele em novembro, pouco mais de um mês após o nascimento de Mavie. Em janeiro, já o havia bloqueado das redes, mas depois houve uma reaproximação.

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