Após separação, Belo e Gracyanne Barbosa estão morando juntos, diz site

Não é novidade que o casal Belo e Gracyanne passou por tempos turbulentos recentemente. Em abril, foi revelado que a musa fitness teria traído o cantor, logo depois, boatos sobre traições por parte de Belo também surgiram. Mas parece que isso não foi o suficiente para separar os pombinhos.
Segundo fontes do portal Leo Dias, o casal está morando junto e até tendo relações sexuais. Além disso, os amigos acreditavam que essa reaproximação era apenas uma questão de tempo.
Mesmo com volta do convívio, Belo e Gracyanne ainda não reataram o casamento. Anteriormente, Belo havia dito que comprou uma mansão para morar longe da mulher.
FIM DO RELACIONAMENTO
O casal que estava junto a 15 anos, teve o término confirmado em abril de 2024, quando a traição de Gracyanne Barbosa veio a público. Mas de acordo, com a própria musa, o relacionamento já não ia bem antes mesmo da traição e os dois estavam distantes.