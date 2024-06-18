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Após separação, Belo e Gracyanne Barbosa estão morando juntos, diz site

Segundo o portal Léo Dias, mesmo diante da exposição das traições, o casal voltou a morar junto e a se relacionar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 19:02

Gracyanne Barbosa lamenta choro de Belo em show
Segundo fontes do portal Leo Dias, o casal está morando junto e até tendo relações sexuais Crédito: Reprodução/Instagram
Não é novidade que o casal Belo e Gracyanne passou por tempos turbulentos recentemente. Em abril, foi revelado que a musa fitness teria traído o cantor, logo depois, boatos sobre traições por parte de Belo também surgiram. Mas parece que isso não foi o suficiente para separar os pombinhos.
Segundo fontes do portal Leo Dias, o casal está morando junto e até tendo relações sexuais. Além disso, os amigos acreditavam que essa reaproximação era apenas uma questão de tempo.
Belo e Gracyanne Barbosa se separaram
Belo e Gracyanne Barbosa  Crédito: Reprodução/Instagram
Mesmo com volta do convívio, Belo e Gracyanne ainda não reataram o casamento. Anteriormente, Belo havia dito que comprou uma mansão para morar longe da mulher.

FIM DO RELACIONAMENTO

O casal que estava junto a 15 anos, teve o término confirmado em abril de 2024, quando a traição de Gracyanne Barbosa veio a público. Mas de acordo, com a própria musa, o relacionamento já não ia bem antes mesmo da traição e os dois estavam distantes.

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