Gracyanne Barbosa revela que conversa diariamente com Belo mesmo após a separação

Gracyanne Barbosa voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com Belo. Durante sua participação no Sabadou com Virginia, no último sábado, dia 1º, a musa fitness disse que ela e o ex-marido ainda se falam diariamente.



Segundo a artista, o relacionamento deles acabou por conta de um distanciamento que começou ainda no ano passado, mas que o amor entre eles ainda existe. "Em nenhum momento foi falta de amor, a gente se ama, eu tenho certeza que ele me ama. Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida", disse ela.