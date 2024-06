MC Loma diz ser confundida com ladra de carteiras na Europa; entenda

MC Loma diz ser confundida com ladra de carteiras. Crédito: Reprodução/Instagram/@mclomaofficial

MC Loma, de férias na Europa, usou suas redes sociais para revelar que foi alvo de discriminação durante sua estadia na Itália. Neste sábado, 1°, ela disse que foi confundida com uma batedora de carteira. A situação ocorreu enquanto a brasileira estava em uma estação de trem, esperando para viajar até a Suíça. "O povo está achando que eu sou 'pickpocket' porque eu estou assim, toda largada. Quando eu passo por trás ou pelo lado, o povo já fica arrumando as malas, se ajeitando", explicou.

A cantora afirmou, no vídeo, que a discriminação ocorreu por conta das roupas que ela estava vestindo. "Ela está de patricinha", disse, referindo-se a uma colega que estava viajando com ela, mas que não passou pelo mesmo problema.

No ano passado, o termo 'pickpocket', que faz referência ao furto de objetos de valor das pessoas, ficou famoso após uma italiana viralizar na internet com seus vídeos alertando turistas na cidade de Veneza sobre os roubos com a frase: "Attenzione pickpocket".