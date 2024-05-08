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Término com Belo

'Nunca me fiz de vítima', diz Gracyanne ao rebater críticas sobre fim de casamento

Uma seguidora acusou a musa fitness de se fazer de vítima. "Aproveitem e perguntem para ela porque ela se sente vítima se a traição veio dela"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 10:01

 Gracyanne Barbosa, de 40 anos, rebateu crítica sobre posicionamento após fim de casamento com o cantor Belo.
Belo e Gracyanne Barbosa se separaram
Belo e Gracyanne Barbosa se separaram Crédito: Reprodução/Instagram
Nos comentários de um post no Instagram, uma seguidora acusou a musa fitness de se fazer de vítima. "Aproveitem e perguntem para ela porque ela se sente vítima se a traição veio dela".
Em seguida, a modelo rebateu e se defendeu. "Nunca me fiz de vítima e nem preciso disso".
Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Separação

Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil"
Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".
Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia

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