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Personal trainer

Quem é Gilson de Oliveira, suposto affair de Gracyanne Barbosa?

O casal ficou junto por 16 anos e o personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como o pivô da separação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 14:11

Gilson de Oliveira
Gilson de Oliveira, de 42 anos, é um treinador do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução @gilson_deoliveira
O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa foi anunciado na quinta-feira, 18. O casal ficou junto por 16 anos e o personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como o pivô da separação. Segundo o programa Fofocalizando, do SBT, Barbosa teria se envolvido com o treinador da academia que ela frequentava no Rio de Janeiro.
Quem é Gilson de Oliveira? Com mais de 16 mil seguidores no Instagram, Gilson de Oliveira, de 42 anos, é um treinador do Rio de Janeiro. Na mesma rede social, é comum que o personal compartilhe imagens de sua rotina e também de seus clientes. Ele não só dá aulas em diversas academias na Barra da Tijuca, mas também é praticante de jiu-jitsu.
Segundo o que consta em seu perfil na rede social, de Oliveira também oferece uma gama de serviços que incluem consultoria online, programas de emagrecimento, treinamento de força e apoio para reconstrução da autoestima e confiança.
Em 2024, o treinador foi campeão na categoria Men's Physique Hard, da Brasil Fisiculturismo (Braff).

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