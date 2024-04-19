Quem é Gilson de Oliveira, suposto affair de Gracyanne Barbosa?

Quem é Gilson de Oliveira? Com mais de 16 mil seguidores no Instagram, Gilson de Oliveira, de 42 anos, é um treinador do Rio de Janeiro. Na mesma rede social, é comum que o personal compartilhe imagens de sua rotina e também de seus clientes. Ele não só dá aulas em diversas academias na Barra da Tijuca, mas também é praticante de jiu-jitsu.