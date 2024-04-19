Ex-BBB Davi cobra assinatura de seguidores para conteúdo exclusivo e recebe críticas

Ex-BBB Davi é o mais novo milionário do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

Campeão do BBB 24 e o mais novo milionário do Brasil, o motorista de aplicativo Davi Brito publicou no Instagram que agora pretende cobrar uma assinatura para que seus seguidores tenham um conteúdo exclusivo.

Segundo a publicação, por um valor de R$ 2,90 por mês, os fãs teriam acesso a bastidores de tudo o que Davi fizer, canais de transmissão, lançamentos antecipados, mercadorias exclusivas e um selo de assinante.

Só que a iniciativa não parece ter agradado o público que criticou a postura do ex-BBB.

"Nem se me pagasse R$ 1 milhão", reclamou um seguidor. "O cara ganhou R$ 3 milhões e quer tirar dinheiro dos outros?", indagou outro. "Enquanto o dinheiro do prêmio não cai na conta, ele vai garantindo uma grana", publicou outra seguidora. ""Ele sempre foi interesseiro", respondeu um internauta.