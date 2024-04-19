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Após fim do BBB 24

Ex-BBB Davi cobra assinatura de seguidores para conteúdo exclusivo e recebe críticas

Por um valor de R$ 2,90 por mês, os fãs teriam acesso a bastidores de tudo o que Davi fizer. Só que a iniciativa não agradou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 11:46

Ex-BBB Davi cobra assinatura de seguidores para conteúdo exclusivo e recebe críticas
Ex-BBB Davi é o mais novo milionário do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram
Campeão do BBB 24 e o mais novo milionário do Brasil, o motorista de aplicativo Davi Brito publicou no Instagram que agora pretende cobrar uma assinatura para que seus seguidores tenham um conteúdo exclusivo.
Segundo a publicação, por um valor de R$ 2,90 por mês, os fãs teriam acesso a bastidores de tudo o que Davi fizer, canais de transmissão, lançamentos antecipados, mercadorias exclusivas e um selo de assinante.
Só que a iniciativa não parece ter agradado o público que criticou a postura do ex-BBB.
"Nem se me pagasse R$ 1 milhão", reclamou um seguidor. "O cara ganhou R$ 3 milhões e quer tirar dinheiro dos outros?", indagou outro. "Enquanto o dinheiro do prêmio não cai na conta, ele vai garantindo uma grana", publicou outra seguidora. ""Ele sempre foi interesseiro", respondeu um internauta.
Houve também quem tenha pedido para que Davi arrume uma assessoria para melhorar o gerenciamento de sua carreira. "Davi acaba de bater 10,4 milhões no Instagram, mas infelizmente o perfil está largado, com assinatura de conteúdo sem necessidade, sem gerenciamento de crise e sem pronunciamentos para combater as fake news", publicou uma fã.

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