Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Belo detalha crise no casamento com Gracyanne, mas dá pista: 'Onde há amor, há esperança'
Famosos

Belo detalha crise no casamento com Gracyanne, mas dá pista: 'Onde há amor, há esperança'

Cantor confirma início do processo de divórcio no final de 2023; Gracyanne aponta falta de cuidado mútuo como causa do término
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 08:26

Belo participou do Domingão com Huck
Belo participou do Domingão com Huck Crédito: Reprodução/TV Globo
Belo abordou mais detalhes da sua separação de Gracyanne Barbosa durante sua participação no programa Domingão com Huck deste domingo, 28. O cantor mencionou que o processo de divórcio teve início no final de 2023, após 16 anos de relacionamento com a musa fitness. Durante a conversa com o apresentador Luciano Huck, Belo expressou que ainda existe a possibilidade de uma reconciliação entre eles.
"Não foi uma semana tão boa... Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom", comentou Belo. Ele acrescentou: "Mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos."
Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o término de seu casamento no dia 18 deste mês. Apesar da separação, Gracyanne esclareceu que a causa do divórcio não foi a falta de amor, mas sim a falta de cuidado mútuo entre o casal. A atleta continua morando na residência que dividia com Belo, enquanto o cantor se mudou para outro imóvel.
No Instagram, Gracyanne compartilhou uma mensagem de encorajamento: "Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar". Em outro post, ela expressou otimismo sobre o relacionamento: "Onde existe amor, existe chance".
A notícia do término foi acompanhada de rumores envolvendo o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como ex-affair de Gracyanne. Oliveira se manifestou no sábado, 20, admitindo ter se envolvido com a influenciadora entre fevereiro e agosto do ano anterior, mas afirmou que acreditava que ela já estava divorciada na época.

Veja Também

Adriano Imperador nega ter feito ménage com Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne Barbosa lamenta choro de Belo em show e nega se sentir culpada por término

Decreto aprovado na Câmara Municipal torna Madonna cidadã carioca honorária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos gracyanne barbosa Luciano Huck
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados