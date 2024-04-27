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Show no Rio de Janeiro

Decreto aprovado na Câmara Municipal torna Madonna cidadã carioca honorária

Faltando uma semana para o show de Madonna no Rio de Janeiro, no próximo dia 4, a Câmara Municipal fluminense aprovou um decreto que torna a artista cidadã carioca honorária.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 17:14

Madonna performando no show
O decreto legislativo "concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Madonna Louise Veronica Ciccone" Crédito: Reuters/Folhapress
Faltando uma semana para o show de Madonna no Rio de Janeiro, no próximo dia 4, a Câmara Municipal fluminense aprovou um decreto que torna a artista cidadã carioca honorária. O decreto legislativo "concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Madonna Louise Veronica Ciccone".
Ao UOL, a secretária de Turismo do Rio de Janeira, Daniela Maia, afirmou que o prefeito Eduardo Paes planeja entregar o documento pessoalmente a Madonna. "Madonna vai virar carioca", disse Maia.
Os autores do projeto são os vereadores Cesar Maia e Carlo Caiado, ambos do PSD. Para eles, Madonna é "a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos". O projeto foi votado na última quarta-feira (24), e aprovado por unanimidade. Ele segue agora para promulgação do presidente da casa, Carlo Caiado.
Segundo os autores do projeto, o título "é um acréscimo à espetacular biografia da artista, que elegeu a nossa Cidade Maravilhosa para fazer a única apresentação na América do Sul do show que comemora seus quarenta anos de carreira".

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