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"Mania de Você"

Ana Beatriz Nogueira fará nova novela das nove da Globo

A atriz Ana Beatriz Nogueira repetirá a parceria que fez com João Emanuel Carneiro em "Todas as Flores" (2022)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 17:10

Ana Beatriz Nogueira vive Elenice, em
A atriz estará em "Mania de Você", próxima novela das nove da Globo, que sucederá o remake de "Renascer". Crédito: Rede Globo
A atriz Ana Beatriz Nogueira repetirá a parceria que fez com João Emanuel Carneiro em "Todas as Flores" (2022). A atriz estará em "Mania de Você", próxima novela das nove da Globo, que sucederá o remake de "Renascer".
Ana Beatriz fará um papel de uma mulher pobre, que mora no litoral do Rio de Janeiro. É um papel normalmente diferente ao que Ana Beatriz fez ao longo de sua carreira.
Ana Beatriz ficou conhecida por fazer mulheres de alto poder aquisitivo. Mulheres ricas e pedantes, que chegavam a passar pela vilania. É o caso de "A Vida da Gente" (2011), por exemplo.
O convite para a atriz veio de Carlos Araújo, diretor artístico da trama, que detectou que o público de "Todas as Flores" gostou do desempenho dela como Guiomar, que saiu logo no capítulo 15 da novela.

A história

"Mania de Você" conta a história de Viola (Gabz), uma mulher que se muda para uma ilha em Angra dos Reis (RJ) com o marido, Mavi (Chay Suede), o inescrupuloso empregado de uma grande empresa de cibersegurança. Lá, Viola se torna melhor amiga de Luana, que será feita por Agatha Moreira, também em sua estreia em novelas de João Emanuel Carneiro.
Luana será uma rica estudante de gastronomia. Viola se interessa por esse universo e se mostra bem mais talentosa do que a amiga. Desiludida com o próprio casamento, ela acaba correspondendo à paixão por Rudá (Nicolas Prattes), o homem que Luana ama.
Dez anos depois, Luana está pobre, enquanto Viola se tornou uma chef de renome internacional. Luana pede ajuda à antiga amiga, que a emprega em seu restaurante. Luana, porém, sente que Viola está vivendo a vida que estava destinada a ela. Ora amigas, ora rivais, Viola e Luana se unirão para destruir Mavi, que armou para prender Rudá injustamente.
A novela também terá no elenco nomes como Adriana Esteves, Murilo Benício, Alanis Guillen e Thalita Carauta, entre outros.

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