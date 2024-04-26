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Polêmica

Adriano Imperador nega ter feito ménage com Gracyanne Barbosa e Belo

Ex-atacante nega boato que teria se envolvido com blogueira fitness e cantor na época que ainda eram um casal; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 13:37

Adriano Imperador utilizou suas redes sociais na manhã dessa sexta (26) para se pronunciar sobre boato envolvendo seu nome e de  Gracyanne e Belo. A fofoca surgiu após colunista do programa "Geraldo do Povo" afirmar que o jogador teria feito um ménage (sexo com mais de uma pessoa) com o ex-casal. Segundo a coluna, Adriano teria participado de encontros com eles e ainda teve um affair com Gracyanne. 
Após o boato se espalhar na internet, Adriano se manifestou e desmentiu a história. "Eu nem sei o que é esse negócio aí de ménage que eles estão falando. Eu tenho o maior respeito pelo Belo, nunca sai com a Gracyanne." Ainda, disse que estava quieto na sua sem incomodar ninguém. "Vou deixar bem claro aqui: esse rapaz, que está falando isso de mim, que inventou isso de mim, você pode ter certeza que você vai ser processado. Porque isso não existe, eu nunca fiz isso na minha vida", completou.

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