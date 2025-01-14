Gracyanne elogia Viviane Araújo no BBB 25: "Ela é maravilhosa"

Durante uma conversa no gramado da casa mais vigiada do Brasil, o brother Marcelo perguntou à Gracyanne qual era a sua escola de samba. A musa fitness respondeu que não está mais desfilando no Rio de Janeiro, mas revelou que tinha a Mangueira como sua escola do coração.
O brother completou dizendo que era da Imperatriz Leopoldinense, enquanto sua mulher era Salgueirense, e aproveitou para perguntar quem era a rainha de bateria da vermelho e branco. Gracyanne respondeu que a rainha era Viviane Araújo, destacando que ela é uma das rainhas que está há mais tempo na função e elogiou.
"Viviane é maravilhosa também. Uma das rainhas que está há mais tempo. Vocês vão ver, o ensaio da Salgueiro é muito bom!", disse a Gracyanne.