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BBB 25

Gracyanne elogia Viviane Araújo no BBB 25: "Ela é maravilhosa"

Em uma conversa com o brother Marcelo, a musa fitness revelou uma grande admiração pela rainha de bateria do Salgueiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 17:57

Gracyanne elogia Viviane Araújo
Gracyanne elogia Viviane Araújo Crédito: Repropdução @graoficial | Reprodução @araujoviviane
Durante uma conversa no gramado da casa mais vigiada do Brasil, o brother Marcelo perguntou à Gracyanne qual era a sua escola de samba. A musa fitness respondeu que não está mais desfilando no Rio de Janeiro, mas revelou que tinha a Mangueira como sua escola do coração.
O brother completou dizendo que era da Imperatriz Leopoldinense, enquanto sua mulher era Salgueirense, e aproveitou para perguntar quem era a rainha de bateria da vermelho e branco. Gracyanne respondeu que a rainha era Viviane Araújo, destacando que ela é uma das rainhas que está há mais tempo na função e elogiou.
"Viviane é maravilhosa também. Uma das rainhas que está há mais tempo. Vocês vão ver, o ensaio da Salgueiro é muito bom!", disse a Gracyanne. 

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