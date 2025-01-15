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Reality show

BBB25: conheça o lado capixaba dos camarotes Diogo Almeida e Vilma

Com laços em Vila Velha, mãe e filho têm torcida garantida no Espírito Santo. Confira a conexão capixaba dos brothers
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 06:01

Brothers Diogo Almeida e Vilma têm parentes no ES
Brothers Diogo Almeida e Vilma têm família no ES Crédito: Acervo pessoal / Divulgação Globo
A estreia do BBB25 trouxe uma novidade especial para os capixabas: o ator Diogo Almeida e sua mãe, dona Vilma, estão na casa mais vigiada do Brasil representando, além do Rio de Janeiro, o Espírito Santo. Com parte da família morando em Vila Garrido, Vila Velha, os camarotes carregam consigo não apenas carisma e alegria, mas também o amor pelas terras capixabas.
Tatiele Nascimento de Almeida Cozer, prima de Diogo, compartilhou detalhes sobre o vínculo da dupla com o estado. Segundo ela, quando Diogo e Vilma vêm ao Espírito Santo, o que acontece cerca de três vezes ao ano, é impossível não transformar a visita em um evento.
"É a maior festa toda vez que eles vêm pra cá. Tem que ter roda de samba, pagode, porque eles são muito animados. Eles são extremamente receptivos. E são exatamente como estão mostrando no programa: humildes e alegres", destaca.
Diego Almeida com primos e tios no Espírito Santo
Diego Almeida com primos e tios no Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal
O coração da torcida capixaba bate forte na casa da dona Raulina Falcão de Almeida, avó paterna de Diogo, que mora em Vila Velha. Com 91 anos e muita lucidez, dona Raulina é só orgulho do neto e da nora. “Minha avó sempre torceu muito por ele, em todas as novelas que ele fez. Ela vibra com cada conquista. E adora a nossa tia Vilma! Saber que os dois estão no BBB foi uma felicidade enorme para toda a família”, conta Tatiele.
Diogo Almeida e Vilma com a avó, dona Raulina Falcão de Almeida
Diogo Almeida e Vilma com a avó, dona Raulina Falcão de Almeida Crédito: Acervo pessoal
A notícia da entrada de Diogo e Vilma no programa veio pelas mãos do irmão de Diogo, Douglas, que compartilhou a novidade assim que pôde. Desde então, a família capixaba está em êxtase, mobilizando uma torcida que se estende também ao Rio de Janeiro, onde Diogo nasceu. "Já combinamos de ficar com o dedo calejado de tanto votar. O time é grande, estamos postando muito nas redes sociais e recebendo apoio de conhecidos e amigos. A expectativa é enorme!", revela a prima.
A prima Tatiele também compartilhou sobre o local preferido dos dois aqui no Espírito Santo. Além de aproveitarem os encontros em família, o destino favorito de Diogo e Vilma no Espírito Santo é Guarapari. As praias e o clima descontraído da cidade são os cenários ideais para recarregar as energias entre as visitas à avó Raulina e os outros parentes.
Diogo Almeida e Vilma na casa da família em Vila Garrido, Vila Velha
Diogo Almeida e Vilma na casa da família em Vila Garrido, Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
Para a família Almeida, ver Diogo e Vilma no programa é motivo de imensa alegria e gratidão. "É muito gratificante ver uma pessoa que a gente admira e se espelha representando nossa família e, de certa forma, o Espírito Santo também", ressalta Tatiele.
Enquanto Diogo e Vilma mostram sua essência para o Brasil, a torcida capixaba segue firme, vibrando a cada momento dos camarotes no reality. Que venha a vitória para essa dupla que carrega consigo a energia contagiante de Vila Velha!

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