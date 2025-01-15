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Estadão

Quem é Mauro Machado, o Painitto, que se apresenta no BBB 25 com Anitta

O Show da Quarta promete trazer para a festa, artistas acompanhados de pessoas com quem têm fortes conexões familiares ou de amizade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 15:28

Mauro Machado, pai de Anitta, recebeu alta nesta sexta (24), após ficar internado por contrair Covid-19.
Anitta e Mauro Machado vão se apresentar no BBB 25 Crédito: Marco Ovando e Instagram/@painitto
O Show da Quarta chegou para adicionar uma nova dinâmica ao Big Brother Brasil 25. A atração promete trazer também para a festa, artistas acompanhados de pessoas com quem têm fortes conexões familiares ou de amizade. E para a estreia desta dinâmica, a cantora Anitta vai se apresentar no palco do programa com o pai, Mauro Machado, mais conhecido como Painitto.
Mauro Machado, de 60 anos, ganhou mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, como figura carismática e irreverente, sempre mostrando sua relação próxima com a filha e sua paixão pelo Botafogo.
Em junho de 2022, Mauro recebeu um diagnóstico inesperado durante uma consulta de rotina: além de ter sofrido um AVC, ele estava com câncer no pulmão e nódulos no pâncreas. Após enfrentar um período de tratamento, Mauro se recuperou com sucesso.
O Painitto, como é carinhosamente chamado pelos fãs da cantora, também é pai de Renan e Felipe Terra. Em seu aniversário de 60 anos, em 2024, Anitta preparou uma festa, com um pocket show exclusivo para ele, que nunca havia comemorado a data.
Durante a primeira fase do jogo, as Festas dos Líderes estão suspensas, e o show promete ser um dos destaques desta quarta-feira, 15. A edição começa após a novela Mania de Você.

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