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Gracyanne Barbosa cai de cara no chão após brincadeira no 'BBB 25'

Após uma brincadeira com o ex-ginasta, Diego Hypólito, a modelo Gracyanne Barbosa caiu de cara no chão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 17:19

Gracyanne Barbosa cai de cara no chão após brincadeira no 'BBB 25'
Gracyanne Barbosa cai de cara no chão após brincadeira no 'BBB 25' Crédito: Globo
A modelo Gracyanne Barbosa caiu de cara no chão na madrugada desta quinta-feira, 16, após uma brincadeira com o ex-ginasta Diego Hypólito. O acidente, que não chegou a machucar a influenciadora, ocorreu durante o Show de Quarta do Big Brother Brasil 25. No evento, a cantora Anitta e seu pai, Mauro Machado, se apresentaram para os participantes do reality show.
Ambos os confinados estavam dançando no gramado da casa e decidiram brincar de "gira-gira", uma brincadeira na qual Gracyanne trançava as pernas na cintura de Hypólito e, enquanto ele segurava os braços da modelo, os dois giravam em conjunto. O ex-esportista, no entanto, perdeu o equilíbrio durante o rodopio e acabou derrubando a influenciadora.
"Machucou?", perguntou Diego. "Machuquei não", afirmou Gracyanne. O brother, então, pediu desculpas pelo ocorrido. "Você soltou a minha mão?", questionou Gracyanne, mas Diego negou. "Soltei nada", afirmou o brother. A modelo levou um chamado da produção do programa após o ocorrido.
Apesar do susto, a queda não machucou Gracyanne. Os participantes checaram o estado de saúde da modelo e, depois de perceberem que estava tudo bem, voltaram a dançar. Outros confinados também brincaram de "gira-gira".

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