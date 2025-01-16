  • No 'BBB 25', Gracyanne Barbosa revela ter feito transplante de sobrancelha após acidente
No 'BBB 25', Gracyanne Barbosa revela ter feito transplante de sobrancelha após acidente

Segundo a influenciadora, o procedimento foi feito há cerca de um mês. "[Os pelos] estão caindo agora", disse Gracyanne
Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:27

Gracyanne Barbosa revela ter feito transplante de sobrancelha. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
A influenciadora Gracyanne Barbosa revelou ter feito transplante de sobrancelha após um acidente de carro. Ela comentou o assunto durante conversa no BBB 25 na quarta-feira, 15. Na ocasião, ela se maquiava com outras sisters para a festa que ocorreu na sequência.
Segundo a influenciadora, o procedimento foi feito há cerca de um mês. "[Os pelos] estão caindo agora para nascerem de novo. Eu sofri um acidente de carro e fiz várias cirurgias para tirar a cicatriz", disse ela.
Gracyanne não revelou a data do acidente, mas explicou como a técnica é realizada. Conforme ela, após as cirurgias, uma de suas sobrancelhas ficou sem pelos.
O transplante consiste em migrar pelos da nuca para a sobrancelha. "Eu acho que vai ficar muito bom", afirmou a influenciadora sobre o resultado do processo, que demora a aparecer.

ANITTA

Na quarta, o programa recebeu um show de Anitta com participação especial de Mauro Machado, o Painitto. Os dois chegaram a fazer uma brincadeira com os participantes afirmando serem novos participantes do programa.

